Kabul (AFP) Die Taliban haben Rache für ein Todesurteil gegen einen afghanischen Soldaten angekündigt, der im Januar fünf französische Soldaten erschossen hatte. "Abdul Sabor war einer unserer Kämpfer und wir werden uns ohne Zweifel rächen", sagte Taliban-Sprecher Sabiullah Muadschahid am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP am Telefon. "Wir werden uns sämtliche Staatsanwälte und Richter vornehmen, die am Prozess gegen unseren heldenhaften Mitkämpfer beteiligt waren. Wir werden alle verfügbaren Mittel nutzen, um sie zu töten, einschließlich Selbstmordattentate."

