Las Palmas (dpa) - Notstand in Griechenland, Großeinsatz auf Teneriffa: Im Kampf gegen die Waldbrände ist die Feuerwehr in mehreren Urlaubsregionen Südeuropas nach wie vor im Dauereinsatz. Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes mussten einzelne Ortschaften evakuiert werden. Im Süden der spanischen Ferieninsel Teneriffa rückten etwa 500 Feuerwehrleute an, um ein Großfeuer unter Kontrolle zu bringen. Auch in Italien und Montenegro hielten die Flammen die Einsatzkräfte auf Trab. Vielerorts gehen die Behörden von Brandstiftung aus. Deutsche Touristen sind bislang kaum betroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.