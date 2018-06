Sofia (AFP) Bei einem Anschlag auf israelische Touristen sind in Bulgarien mindestens drei Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt worden. Dies teilte das Innenministerium in der bulgarischen Hauptstadt Sofia am Mittwoch mit. Demnach ereignete sich der Anschlag auf dem Flughafen von Burgas am Schwarzen Meer.

