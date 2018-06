Herzogenaurach (AFP) Der Sportartikel-Hersteller Adidas schließt seine einzige konzerneigene Fabrik in China und lässt in der Volksrepublik künftig nur noch in Auftrag produzieren. An dem Standort im ostchinesischen Suzhou mit rund 160 Beschäftigten werde voraussichtlich Ende Oktober die Arbeit eingestellt, sagte eine Adidas-Sprecherin und bestätigte damit einen Bericht des "Wall Street Journals". Dennoch werde Adidas künftig den Großteil seiner Angebotspalette in China fertigen lassen. China "ist und bleibt der wichtigste Beschaffungsmarkt" für den Konzern, erklärte die Sprecherin.

