Brüssel (AFP) Die EU-Kommission stellt der rumänischen Regierung ein schlechtes Zeugnis aus: Der derzeitige Machtkampf mit Präsident und Verfassungsgericht löse "ernste Sorge" über den Respekt für Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz aus, heißt es in einem am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Bericht. Der derzeitige Konflikt der Regierung in Bukarest mit den anderen demokratischen Institutionen überschattet demnach Fortschritte, die das Land in den vergangenen fünf Jahren bei der Modernisierung des Justizwesens und dem Kampf gegen Korruption machte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.