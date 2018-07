Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht von der Zustimmung des Bundestags zu den Milliardenhilfen für Spaniens angeschlagene Banken aus. "Was ich an Signalen höre, stimmt mich optimistisch", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Sie wolle dem Votum aber nicht vorgreifen: "Die Abgeordneten werden für sich entscheiden." Dass der Bundestag nach der Sondersitzung am Donnerstag zu den Spanien-Hilfen zu einer weiteren Sitzung in der Sommerpause zusammenkommen müsse, glaube sie nicht: "Es gibt keinerlei Indikation für weitere Sondersitzungen."

