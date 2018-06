München (SID) - Deutsche Führungskräfte halten den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München für den am besten gemanagten Spitzenklub in Deutschland. Danach sprachen sich 44 Prozent für die Bayern aus, Borussia Dortmund folgt mit 34 Prozent auf Platz zwei. Die übrigen Fußballvereine konnten nicht überzeugen. Das ergab eine Umfrage des manager magazins (Erscheinungstermin: 20. Juli) unter 225 Personen in Führungspositionen.

Das Urteil über die kaufmännischen Qualitäten spiegelt sich auch in den Erwartungen an die sportlichen Erfolge in der kommenden Bundesliga-Saison wider - hier aber mit umgekehrten Vorzeichen. Der Umfrage zufolge rechnen 57 Prozent der Manager damit, dass Borussia Dortmund auch in der kommenden Spielzeit Meister wird, 38 Prozent tippen auf die Bayern, nur drei Prozent auf Schalke. Allen übrigen Vereinen räumen die Befragten keine Chancen ein.