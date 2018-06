Zell am Ziller (Österreich) (SID) - Mehmet Ekici und Predrag Stevanovic sind vorzeitig aus dem Trainingslager des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen abgereist. Während den 22-jährigen Ekici muskuläre Probleme plagen, leidet der ein Jahr jüngere Stevanovic an Knieschmerzen, die beim Testspiels am Dienstagabend aufgetreten waren. "Die Beiden reisen zurück nach Bremen, um genauer untersucht zu werden", sagte Cheftrainer Thomas Schaaf. Marko Arnautovic ist dagegen wieder zurück im österreichischen Zillertal. Der 23 Jahre alte Stürmer verpasste die vergangenen zwei Tage wegen der Geburt seines ersten Kindes.