Paris (dpa) - Fünf Mitglieder einer Familie sind im zentralfranzösischen Auxerre tot aufgefunden worden. Die Feuerwehr fand in dem Haus den toten Vater, die Leichen seiner beiden Kinder, der Ehefrau und der Schwiegermutter. Es wird davon ausgegangen, dass sich in dem Haus ein Familiendrama abgespielt hat. Der Vater hat vermutlich die anderen Familienmitglieder getötet und sich erhängt. Der Mann soll Probleme im Beruf gehabt haben. Ein Angehöriger hatte den toten Vater in der Garage entdeckt.

