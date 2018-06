Berlin (dpa) - Der britische Skandalrocker Pete Doherty (33) musste Medienberichten zufolge eine Entziehungskur in Thailand vorzeitig beenden. Vor drei Wochen hatte sich der Ex-Freund von Model Kate Moss in eine Reha-Klinik im Dschungel begeben, um seine Drogensucht zu besiegen, wie die britische Boulevardzeitung «Daily Mail» berichtete.

Doherty sei jetzt aufgefordert worden, die Klinik bereits nach der Hälfte der ursprünglich geplanten Zeit zu verlassen, weil er andere Patienten gestört habe. «Wir trennen uns im Guten von Pete», zitierte die Zeitung Klinikdirektor Alastair Mordey. Zuletzt machte Doherty als Schauspieler von sich reden: Bei den Filmfestspielen in Cannes stellte er sein Spielfilmdebüt «Confession of a Child of the Century» vor.

Meldung bei der «Daily Mail»