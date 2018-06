Voeckler gewinnt 16. Tour-Etappe - Wiggins behält Gelb

Bagnères-de-Luchon (dpa) - Der Franzose Thomas Voeckler hat die 16. Etappe der Tour de France gewonnen und damit seinen zweiten Tageserfolg bei der 99. Rundfahrt gefeiert. Der Radprofi vom Team Europcar setzte sich am Mittwoch nach 197 Kilometern in Bagnères-de-Luchon vor dem Dänen Chris Anker Sörensen (Saxo Bank) durch. Auf Rang drei fuhr nach den vier Berg-Klassikern Aubisque, Tourmalet, Aspin und Peyresourde der Spanier Jon Izaguirre Insausti vom Team Euskatel. Der Brite Bradley Wiggins behält das Gelbe Trikot als Führender des Gesamtklassements.

Barthel im Viertelfinale von Bastad - Aus für Görges

Bastad/Schweden (dpa) - Tennisprofi Mona Barthel hat beim WTA-Turnier im schwedischen Bastad das Viertelfinale erreicht. Die 22-Jährige aus Neumünster gewann am Mittwoch bei der mit 220 000 Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung gegen Katerina Bondarenko aus der Ukraine mit 6:2, 7:5. Dagegen war für die an Nummer zwei gesetzte Julia Görges überraschend bereits im Achtelfinale Endstation. Die 23-Jährige aus Bad Oldesloe unterlag der Slowenin Polona Hercog mit 6:7 (4:7), 2:6.

Mayer sorgt für deutsches Viertelfinal-Duell am Rothenbaum

Hamburg (dpa) - Der Bayreuther Florian Mayer hat ein deutsches Viertelfinal-Duell beim Tennisturnier in Hamburg perfekt gemacht. Der 28-Jährige bezwang am Mittwoch auf dem Centre Court am Rothenbaum im Eiltempo den Niederländer Robin Haase mit 6:2, 6:1. Da zuvor Tommy Haas den französischen Vorjahressieger Gilles Simon mit 4:6, 6:3, 6:4 aus dem Sandplatz-Turnier geworfen hatte, kommt es nun am Freitag zum Prestigeduell der beiden Davis-Cup-Kollegen. Rittner: Barthel soll Petkovic bei Olympia ersetzen

Berlin (dpa) - Nach dem Olympia-Aus von Tennisspielerin Andrea Petkovic hofft der Deutsche Tennis Bund (DTB) auf die Nachnominierung von Mona Barthel im Einzel. Dies sagte Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch. Für das Doppel mit Julia Görges solle Anna-Lena Grönefeld benannt werden. Rittner zufolge hat DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard die Personalien bereits beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vorgeschlagen. Eine Entscheidung fällt Rittner zufolge am Freitag.

Schumacher plädiert für Reifenwettbewerb in der Formel 1

Stuttgart (dpa) - Michael Schumacher wünscht sich in der Formel 1 wieder einen Reifenwettbewerb. «Denn dann hätten wir vernünftige Reifen», sagte der Rekord-Weltmeister am Mittwoch beim Fans' Forum der Teamvereinigung FOTA in Stuttgart. Seit einigen Jahren ist Pirelli Alleinausrüster der zwölf Teams. Bei der knapp einstündigen Fragerunde wenige Tage vor dem Großen Preis von Deutschland standen auch Schumachers Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg (Wiesbaden), Force-India-Fahrer Nico Hülkenberg (Emmerich) und Marussia-Pilot Timo Glock (Wersau) den etwa 250 Fans Rede und Antwort.

Zweiter Etappensieg für Teutenberg bei der Thüringen-Rundfahrt

Schleiz (dpa) - Ina-Yoko Teutenberg aus Mettmann hat auch die zweite Etappe der 25. Thüringen-Rundfahrt im Radsport gewonnen. Die Olympia-Starterin setzte sich auf dem über 104 Kilometer «Rund um Schleiz» führenden Tagesabschnitt im Sprint vor Vorjahressiegerin und Tour-Favoritin Emma Johansson aus Schweden, die damit das Gelbe Trikot verteidigte, und Judith Arndt (Leipzig) durch.