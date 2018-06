Bastad (SID) - Freud und Leid im Lager der deutschen Spielerinnen beim WTA-Turnier im schwedischen Bastad: Mona Barthel hat bei der mit 220.000 Dollar dotierten Veranstaltung souverän das Viertelfinale erreicht, die an Nummer zwei gesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe) musste dagegen schon im Achtelfinale die Segel streichen.

Die 23 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin unterlag völlig überraschend der Slowenin Polona Hercog 6:7 (4:7), 2:6. Nachdem sich Görges im ersten Durchgang nach einem Rückstand noch in den Tie-Break hatte retten können, war sie im zweiten Satz chancenlos. Hercog beendete nach 1:44 Stunden das Match.

Besser hatte es zuvor Mona Barthel gemacht. Die 21-Jährige aus Bad Segeberg gewann in der Runde der letzten 16 gegen Kateryna Bondarenko (Ukraine) nach rund 85 Minuten mit 6:2, 7:5. Im Viertelfinale trifft die an Nummer sieben gesetzte Barthel, die in der Weltrangliste an Position 41 steht, auf Arantxa Rus (Niederlande) oder Sofia Arvidsson (Schweden)