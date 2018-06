Hamburg (dpa) - Tennisprofi Tommy Haas steht beim Heimspiel in Hamburg nach einem Erfolg über Vorjahressieger Gilles Simon im Viertelfinale. Der 34-Jährige bezwang den französischen Weltranglisten-Zwölften am Mittwoch vor rund 3500 Zuschauern mit 4:6, 6:3, 6:4.

In der Runde der besten Acht trifft Haas am Freitag auf den Bayreuther Florian Mayer oder den Niederländer Robin Haase, die anschließend den Centre Court betraten. Zuletzt hatte Haas 1999 das Viertelfinale bei dem Sandplatz-Turnier am Rothenbaum erreicht. In diesem Jahr erhielt der gebürtige Hamburger, derzeit die Nummer 48 der Tennis-Welt, von Turnierdirektor Michael Stich eine Wildcard.

