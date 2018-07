Washington (dpa) - Die USA haben den tödlichen Anschlag auf einen mit Israelis besetzen Bus in Bulgarien verurteilt. Zugleich sagte Regierungssprecher Jay Carney, dass die USA «ihre Freunde und Verbündete, die den Terrorismus bekämpfen», unterstützten. Bei dem Anschlag an der bulgarischen Schwarzmeerküstein starben am Nachmittag mindestens sieben Mitglieder einer israelischen Reisegruppe. Es gab zahlreiche Verletzte. Israel verdächtigt den Iran, hinter dem Anschlag zu stehen.

