Budapest (AFP) Der mutmaßliche ungarische NS-Kriegsverbrecher Laszlo Csatary ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Budapest festgenommen worden. Er war während des Zweiten Weltkriegs Polizeichef im jüdischen Ghetto der slowakischen Stadt Kosice und wird für die Deportation von 15.700 Juden in das Konzentrationslager Auschwitz mitverantwortlich gemacht. Am Sonntag war bekannt geworden, dass der 97-Jährige seit 17 Jahren unter seinem echten Namen in Budapest lebt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.