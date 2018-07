Los Angeles (AFP) In den USA hat ein des Mordes an seiner Ex-Freundin verdächtiger Pilot einem Medienbericht zufolge versucht, ein Flugzeug zu stehlen, und anschließend Selbstmord begangen. Der 40-jährige Pilot der Fluglinie SkyWest habe am Flughafen von St George im Bundesstaat Utah nachts eine unbenutzte Maschine der Fluggesellschaft in seine Kontrolle gebracht, berichtete der Fernsehsender ABC4 am Dienstag.

