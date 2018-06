New York (AFP) In New York ist ein siebenjähriges Mädchen aus dem zweiten Stock gestürzt - und dort von einem herbeigeeilten Passanten aufgefangen worden. Der Busfahrer Steve St. Bernard schilderte am Dienstag dem Lokalsender NY1, wie er am Vorabend unter das Fenster im Stadtteil Brooklyn geeilt war, als er dort ein Mädchen auf einer Klimaanlage herumbalancieren sah. Er habe nur zu Gott gebetet "Hilf, dass ich sie fange, hilf, dass ich sie fange!", berichtete der 52-jährige Busfahrer von dem Vorfall, den ein anderer Passant mit der Handy-Kamera aufgezeichnet hatte.

