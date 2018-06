Stepanakert (AFP) Die Bevölkerung in der zwischen Aserbaidschan und Armenien umstrittenen Enklave Berg-Karabach hat am Donnerstag eine neue Führung gewählt. Rund 99.000 der 145.000 Einwohner waren aufgerufen bis zum Abend ihre Stimmen in einem der 273 Wahlbüros abzugeben. Aserbaidschan erklärte, die Wahlen seien "unrechtmäßig" und würden unter armenischer "Besatzung" abgehalten. Im Vorfeld hatten die USA, Russland und die EU ihre Sorge über die Stabilität in der Region ausgedrückt. Vorläufige Ergebnisse des Urnengangs wurden am Freitag erwartet.

