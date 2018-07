Wasserburg (SID) - Basketball-Nationalspielerin Anne Breitreiner kehrt in die Bundesliga zurück und spielt in der kommenden Saison nach sechs Jahren wieder für ihren Heimatverein TSV Wasserburg. Dies teilte der FIBA-Eurocup-Teilnehmer am Donnerstag mit. Die Flügelspielerin stand zuletzt nach Stationen in Spanien und Polen beim französischen Verein Villeneuve unter Vertrag.