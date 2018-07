Berlin (dpa) - Der Bundestag hat der 100-Milliarden-Hilfe für Spaniens marode Banken aus dem Euro-Rettungsschirm EFSF zugestimmt.

473 der 583 anwesenden Abgeordneten votierten am Donnerstag in einer Sondersitzung für die Hilfen. 97 waren dagegen. 13 enthielten sich. Deutschland ist an den Hilfen mit knapp 30 Prozent Haftung beteiligt.