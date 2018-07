Berlin (dpa) - Das deutsche Ja zur 100-Milliarden-Euro-Hilfe für Spaniens marode Banken ist nach den Sondersitzungen der Fraktionen im Bundestag so gut wie sicher. Sowohl die Koalitionsfraktionen Union und FDP als auch die Oppositionsfraktionen SPD und Grüne gaben am Donnerstag vor der Abstimmung im Bundestag grünes Licht. Die Linke will Nein sagen.

