Erfurt (AFP) Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat sogenannte Kettenbefristungen begrenzt. Eine immer wiederkehrende Befristung über lange Jahre deutet auf einen Missbrauch hin, wie das BAG in einem am Donnerstag bekanntgegebenen Urteil entschied. In solchen Fällen müsse der Arbeitgeber nachweisen, dass die Befristung trotzdem rechtmäßig ist. (Az: 7 AZR 443/09)

