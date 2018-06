Düsseldorf (AFP) Die Polizei in Nordrhein-Westfalen ist erneut mit einer Razzia gegen Rockerkriminalität vorgegangen. Rund 150 Beamte durchsuchten am Donnerstag die Privatwohnungen von 15 Mitgliedern der "Hells Angels" und der "Bandidos" in neun Städten, wie das Landesinnenministerium in Düsseldorf mitteilte. Einsatzorte waren demnach unter anderem Mönchengladbach, Essen, Bochum, Gelsenkirchen und Köln. Die 15 Rocker sollen nach Polizeiangaben an einer Auseinandersetzung zwischen "Hells Angels" und "Bandidos" im Januar in der Mönchengladbacher Altstadt beteiligt gewesen sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.