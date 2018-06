Dresden (AFP) Eine unabhängige Expertenkommission soll sich mit der Neuordnung des Verfassungsschutzes in Sachsen befassen. Die am Donnerstag von Innenminister Markus Ulbig (CDU) berufene Kommission werde die Arbeitsabläufe und die Organisationsstrukturen des Landesamtes für Verfassungsschutz prüfen und konkrete Verbesserungsvorschläge vorlegen, teilte das Ministerium in Dresden mit. Dabei sollen die Experten auch die Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und Polizei unter die Lupe nehmen.

