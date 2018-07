Colmar (AFP) Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Entführung Minderjähriger bei Sorgerechtsstreitigkeiten soll ein Franzose zuerst nach Italien und dann nach Deutschland ausgeliefert werden. Dies entschied am Donnerstag das Landgericht im elsässischen Colmar. Es gab damit Anträgen der Staatsanwaltschaften in Mailand und München statt. Der Anwalt des 52 Jahre alten Olivier Karrer kündigte umgehend Rechtsmittel gegen die Entscheidung an.

