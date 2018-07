Köln (AFP) Im Rechtsstreit um die "Tagesschau"-App hat das Landgericht Köln die ARD und die klagenden Verlage erneut zu einer außergerichtlichen Einigung aufgerufen. Die zuständige Wettbewerbskammer habe bei einem Verhandlungstermin am Donnerstag nochmals "ausdrücklich darum gebeten, die Möglichkeiten für eine gütliche Verständigung auszuloten", sagte ein Gerichtssprecher. Die ARD und die klagenden Verlage sollen nun bis Ende August erklären, ob sie sich verständigt haben. Sollte es keine Einigung geben, will das Gericht am 27. September eine Entscheidung verkünden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.