Düsseldorf (AFP) Die Deutsche Bank will laut einem Medienbericht in den kommenden Wochen mehr als 1000 Stellen im Investmentbanking abbauen. Das Geldhaus reagiere damit auf den Geschäftseinbruch an den Kapitalmärkten, berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf informierte Kreise. Die Stellen sollen demnach überwiegend im Ausland gestrichen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.