Karlsruhe (AFP) Gut zwei Wochen nach der Geiselnahme mit fünf Toten in Karlsruhe hat die Polizei ihre Ermittlungen trotz bleibender Unklarheiten beendet. Als ein möglicher Hintergrund der Tat komme eine Spielsucht des 53-jährigen Täters in Frage, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Der Mann habe offenbar über Jahre hinweg an Spielautomaten größere Summen Geld verspielt. In eine gravierende finanzielle Notlage habe er sich damit allerdings nicht manövriert.

