Gütersloh (AFP) Mehr Anreize zur Vollbeschäftigung von Erzieherinnen könnten dazu beitragen, den Personalmangel in den Kindergärten zu entschärfen. Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung. Derzeit arbeiteten rund 60 Prozent der Fachkräfte in Kitas in Teilzeit. Das sei deutlich mehr als in anderen Branchen. Allein für die Umsetzung des in einem Jahr in Kraft tretenden Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz für Kleinkinder fehlen demnach bis zu 15.000 Erzieherinnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.