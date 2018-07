Washington (dpa) - Die Euro-Schuldenkrise könnte sich nach Ansicht der Weltbank zu einer tiefen weltweiten Rezession ausweiten. Bei seinem ersten großen Auftritt warnte der neue Weltbankchef Jim Yong Kim eindringlich vor den Gefahren, die von den Turbulenzen in der Eurozone ausgehen. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds forderten die EU-Staaten erneut auf, die Krise in den Griff zu bekommen. Eine große Krise in Europa könnte sogar zu einem Wirtschaftseinbruch in den Entwicklungsländern um vier oder mehr Prozent führen und dadurch eine weltweite Rezession auslösen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.