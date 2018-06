Berlin (dpa) - Bundesliga-Absteiger hat am Donnerstag seine Transfer-Offensive mit der Verpflichtung von drei Angriffsspielern innerhalb von nur einer Stunde öffentlich gemacht.

Nach Sandro Wagner von Werder Bremen und Samit Allagui von Mainz 05 unterschrieb auch der israelische Nationalspieler Ben Sahar einen Zweijahresvertrag bei den Berlinern. Der 22-jährige, der von Espanyol Barcelona nach Berlin wechselt und zuletzt an AJ Auxerre ausgeliehen war, bekommt bei den Herthanern die Rückennummer 16.

«Ich hatte gute Angebote aus Europa, aber ein Wechsel nach Berlin und zu Hertha BSC hat mich am meisten gereizt», sagte Sahar, der am Morgen in Berlin den Gesundheitscheck absolviert hatte. Sahar bestritt 26 Länderspiele für Israel und schoss dabei fünf Tore. Bei Hapoel Tel Aviv groß geworden, wechselte er 2006 zum FC Chelsea. Auf der britischen Insel spielte er auch bei Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday und dem FC Portsmouth, bevor er über De Graafschap nach Barcelona kam.

Allagui unterschrieb laut Vereinsangaben vom Abend einen Vierjahresvertrag. Wenig später gab Hertha die Verpflichtung von Wagner bekannt. «Sandro Wagner ist ein großer, wuchtiger Stürmer, der als Typ, aber auch als Charakter ganz hervorragend in unser Anforderungsprofil für die neue Saison passt», erklärte der neue Hertha-Trainer Jos Luhukay. «Mit ihm und unseren anderen Neuverpflichtungen haben wir uns perfekt verstärkt.»

Wagner soll den nach einem Kreuzbandriss noch länger fehlenden Pierre-Michel Lasogga im Sturm der Hauptstädter ersetzen. Der 1,94 Meter große Angreifer spielte zuletzt in der U-23-Mannschaft von Werder Bremen. Zuvor war Wagner nach Kaiserslautern ausgeliehen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen.