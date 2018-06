San Jose (dpa) - Der Internet-Handelsspezialist Ebay legt ein beeindruckendes Tempo vor. Vor allem die Bezahltochter PayPal findet immer mehr Anhänger; überdies kaufen die Kunden verstärkt über ihr Smartphone ein.

Ebay konnte im zweiten Quartal den Umsatz um 23 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar hochschrauben (2,8 Mrd Euro). Der Gewinn verdoppelte sich sogar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf unterm Strich 692 Millionen Dollar. Firmenchef John Donahoe sprach am Mittwoch von einem «großartigen Quartal».

Das Wachstum rührte insbesondere von PayPal her. Die Sparte konnte den Umsatz um 26 Prozent steigern. Die Marktplätze - der Kern des Unternehmens - legten um 9 Prozent zu. Drittes Standbein ist der vor einem guten Jahr übernommene Handelsdienstleister GSI, der externe Kunden etwa beim Betrieb von Online-Shops unterstützt.

Ebay verkündete seine Zahlen nur Stunden, nachdem mit Neckermann ein weiterer klassischer Versandhändler seine Insolvenz angekündigt hatte. Das einstige Schwesterunternehmen Quelle hatte bereits 2009 die Segel streichen müssen. Beide Häuser hatten zu lange am Katalog festgehalten und waren zu zögerlich ins Online-Geschäft eingestiegen.

Weltweit hat Ebay inzwischen 104,8 Millionen aktive Nutzer. Das bedeutet einen Zuwachs von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der PayPal-Accounts wuchs sogar um 13 Prozent auf 113,2 Millionen. Per PayPal lässt sich auch andernorts im Internet bezahlen und mittlerweile sogar in ersten Geschäften vor Ort.

Insbesondere das Einkaufen über mobile Geräte boomt derzeit: In diesem Jahr rechnet Firmenchef Donahoe hier mit einem Handelsvolumen sowie mit PayPal-Zahlungen von jeweils 10 Milliarden Dollar. Das wäre mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr.

Mit seinen Geschäftszahlen übertraf Ebay die Erwartungen der Analysten. Die Aktie stieg nachbörslich um mehr als 5 Prozent, nachdem sie bereits im Laufe des regulären Handels um fast 4 Prozent zugelegt hatte.

Amazon legt seine Zahlen in einer Woche vor. Der weltgrößte Online-Händler hatte ebenfalls bis zuletzt ein rasantes Wachstum hingelegt. Hohe Investitionen etwa in neue Versandzentren sowie Kampfpreise hatten jedoch schwer am Gewinn genagt. Anders als Ebay tritt Amazon auch selbst als Verkäufer auf. Ebay lebt von den Gebühren seiner Nutzer.

Ebay-Bilanz