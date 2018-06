Greiz (SID) - Olympia-Teilnehmerin Trixi Worrack (Dissen) hat ihrem Rad-Rennstall Specialized Lululemon bei der 25. Thüringen-Rundfahrt den dritten Tageserfolg beschert. Die 30-Jährige setzte sich auf der mit 128 Kilometern längsten Etappe rund um Greiz im Sprint vor der Britin Elizabeth Armitstead (Leontien) und der Niederländerin Martine Bras (Dolmans-Boels) durch. Die ersten beiden Etappen hatte Worracks Teamkollegin Ina-Yoko Teutenberg aus Mettmann für sich entschieden. Die fünfmalige Weltmeisterin und Prolog-Siegerin Hanka Kupfernagel (Staufen/RusVelo) belegte Platz 16.

In der Gesamtwertung liegt die Schwedin Emma Johansson (Hitec Products) vor Armitstead und Judith Arndt (Leipzig/Orica AIS). Die vierte Etappe des letzten Tests für die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) führt das Feld am Freitag im Einzelzeitfahren über 20,7 Kilometer rund um Altenburg.