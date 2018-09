Berlin (dpa) - Vier Deutsche haben das Fährunglück vor der Küste von Tansania mit mindestens 30 Toten überlebt. Sie seien wohlauf, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa.

Ein Botschaftsmitarbeiter sei seit Mittwoch in Sansibar und kümmere sich um die Überlebenden. Bisher gebe es keine Informationen, dass weitere Deutsche an Bord der Unglücksfähre gewesen sein, die am Mittwoch auf dem Weg zur Insel Unguja, der Hauptinsel von Sansibar bei starkem Wind gesunken war. Die Botschaft stehe in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden. Nähere Angaben zu den vier Überlebenden macht die Sprecherin nicht.