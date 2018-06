Gütersloh (dpa) - Ein Jahr vor dem Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf Betreuung für Kleinkinder zeichnet sich ein Mangel an Fachkräften ab. Mehr Anreize für eine Vollzeitbeschäftigung könnten dazu beitragen, den wachsenden Bedarf an Erzieherinnen in Kindergärten zu befriedigen, heißt es in einer Analyse der Bertelsmann Stiftung. Bislang arbeiten fast zwei Drittel der Kita-Erzieherinnen in Teilzeit. Allein für den in einem Jahr greifenden Rechtsanspruch für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr fehlen laut der Studie bis zu 15 000 Erzieherinnen.

