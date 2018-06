Madrid (SID) - Nach Tennis-Star Rafael Nadal hat in Radprofi Samuel Sánchez der zweite spanische Olympiasieger von 2008 am Donnerstag seinen Verzicht auf die Olympischen Spielen in London (27. Juli bis 12. August) erklärt. Der 34 Jahre alte Sanchez war bei der Tour de France auf der siebten Etappe gestürzt und einen Schlüsselbeinbruch erlitten. "Er hat noch große Schmerzen in Hand und Schulter. Er kämpft auch mit Problemen, den Lenker zu halten und die Gangschaltung zu bedienen. Das könnte gerade im Straßenrennen gefährlich werden", sagte der spanische Nationaltrainer Jose Luis de Santos.