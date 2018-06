Beirut (AFP) In ganz Syrien sind nach Angaben der in London ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mehr als 200 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien mindestens 124 Zivilisten, teilte die Aktivistengruppe am Donnerstag mit. Für die Hauptstadt Damaskus, die seit fünf Tagen von heftigen Kämpfen erschüttert wird, gab die Beobachtungsstelle die Zahl der Todesopfer mit 38 an, ohne dabei die drei getöteten syrischen Regierungsvertreter bei dem Anschlag vom Mittwoch zu berücksichtigen.

