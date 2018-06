Beirut/Damaskus (AFP) Syriens Staatschef Baschar al-Assad hält sich nach dem Anschlag auf seinen innersten Führungszirkel nach Angaben eines Beraters im Präsidentenpalast in der Hauptstadt Damaskus auf. "Er befindet sich gemeinsam mit seinen Mitarbeitern im Präsidentenpalast in Damaskus und führt die Geschicke des Landes", sagte ein Ratgeber des Staatschefs, der nach eigenen Angaben in direktem Kontakt mit Assad steht, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

