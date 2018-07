London (dpa) - Findige Britinnen kaufen sich die Schuhe des Luxus-Designers Christian Louboutin quasi im Baumarkt. Originale Louboutins, deren Markenzeichen die knallroten Sohlen sind, kosten hunderte oder tausende Pfund - Farbe und Pinsel hingegen nur ein paar Münzen.

Und so werden billige High Heels mit Hilfe von Spraydose oder Farbtopf ganz einfach zu Möchtegern-Louboutins. (Youtube-Anleitung von star0780: http://dpaq.de/TNPZ0) Vielleicht haben sich die Do-it-yourself-Stilettos schon auf die roten Teppiche zwischen die echten Louboutins von Victoria Beckham oder Sarah Jessica Parker gemischt. Möglich sind auch Fake-Sohlen zum Aufkleben, die man in Internetshops wie «Save your Sole» und «Rosso Solini» für 6 bis 16 Euro kaufen kann. (http://dpaq.de/R3igl und http://dpaq.de/LQv3x)