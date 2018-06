Sansibar (AFP) Nach dem Fährunglück vor der tansanischen Küste werden immer noch mehr als 100 Menschen vermisst. Deren Überlebenschancen seien jedoch gering, wie die Polizei am Donnerstag erklärte. Rettungskräfte konnten bislang 31 Leichen bergen, darunter mindestens zwei Europäer. Von den knapp 290 Menschen an Bord konnten demnach bisher 149 gerettet werden. Die Fähre war am Mittwoch zur Mittagszeit vom tansanischen Daressalam gestartet und vor der Insel Sansibar gekentert. Die Fähre sei inzwischen vollständig gesunken.

