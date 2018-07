Gstaad (SID) - Dustin Brown (Winsen/Aller) ist beim ATP-Turnier in Gstaad im Achtelfinale ausgeschieden. Der einzige deutsche Starter bei der mit knapp 360.000 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung im Berner Oberland unterlag dem Bulgaren Grigor Dimitrow 6:7 (3:7), 6:3, 2:6. Dimitrow trifft im Viertelfinale auf den Polen Lukasz Kubot.

Brown, der in der vergangenen Woche in Stuttgart als Qualifikant das Viertelfinale erreicht hatte, war trotz seiner Niederlage nicht geknickt. "Eigentlich bin ich sehr zufrieden. Dimitrow war aber im dritten Satz besser und hat deswegen verdient gewonnen. Dennoch läuft es für mich momentan ganz gut", sagte der 27-Jährige und kündigte seine Teilnahme an der Qualifikation für das anstehende ATP-Turnier in Kitzbühel an.