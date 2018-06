Hamburg (SID) -

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hat beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum zum ersten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale erreicht. Der 28-Jährige setzte sich gegen den Italiener Fabio Fognini mit 7:5, 6:2 durch und trifft in der Runde der letzten Acht auf den an Nummer eins gesetzten Spanier Nicolas Almagro.

Der Weltranglisten-22. und Olympia-Starter Kohlschreiber, in den vergangenen drei Jahren an der Alster stets im Achtelfinale gescheitert, bestimmte das Geschehen auf dem Centre Court, ohne glänzen zu müssen, und ließ Fognini im ersten Aufeinandertreffen der beiden keine Chance.

"Ich war überrascht, dass er eine so gute Rückhand hatte, die war unangenehm", sagte Kohlschreiber, "aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich verlieren könnte. In der nächsten Runde muss ich jetzt eine harte Nuss knacken. Aber ich werde mich pushen und meine Chance suchen."

Am Mittwoch hatten bereits Lokalmatador Tommy Haas und der Bayreuther Florian Mayer das Viertelfinale bei dem mit rund einer Million Euro dotierten Sandplatzturnier erreicht. Außerdem spielte am Donnerstag noch Julian Reister (Hamburg) gegen den Franzosen Jeremy Chardy um den Einzug in die dritte Runde. Insgesamt waren acht deutsche Spieler in Hamburg am Start.