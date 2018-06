Hamburg (SID) - (SID) - Lokalmatador Julian Reister hat beim ATP-Turnier der Tennisprofis am Hamburger Rothenbaum eine weitere Überraschung und den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der Weltranglisten-483. aus Hamburg musste sich dem Franzosen Jeremy Chardy 5:7, 4:6 geschlagen geben. In seinem Auftaktmatch hatte der 26-Jährige noch für eine kleine Sensation gesorgt, als er den an Nummer fünf gesetzten Spanier Fernando Verdasco aus dem Turnier warf. Chardy trifft in der Runde der letzten Acht auf den Argentinier Juan Monaco.

"Er hat aggressiver gespielt und sehr gut aufgeschlagen", sagte Reister, "dadurch musste ich immer kämpfen. Das war enormer Druck, er hat verdient gewonnen."

In Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Tommy Haas (Sarasota/USA) und dem Bayreuther Florian Mayer stehen bei dem mit rund einer Million Euro dotierten Sandplatzturnier drei Deutsche im Viertelfinale. Insgesamt waren acht deutsche Spieler in Hamburg am Start.