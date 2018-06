Los Angeles (AFP) Mit deutlichen Worten hat Hollywoodstar Tom Cruise einen Bericht über eine Abkehr von seiner Tochter Suri nach der Trennung von Katie Holmes zurückgewiesen. Es handle sich um "grotesk falsche Behauptungen", erklärte Cruises Anwalt Bert Fields am Mittwoch mit Blick auf eine Geschichte in der US-Zeitschrift "Life and Style". "Von ihrem Vater verlassen", hatte das Magazin über Suri getitelt.

