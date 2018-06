Los Angeles (AFP) Die US-Serie "Mad Men" geht erneut als Favoritin in die diesjährige Emmy-Fernsehpreisverleihung. Die TV-Reihe um eine Werbeagentur in den 60er Jahren wurde am Donnerstag in allen neun für ein Drama relevanten Kategorien nominiert. Chancen auf einen Preis können sich unter anderen auch die Serien "Broadwalk Empire", "Breaking Bad" und "Game of Thrones" machen. Die Gala findet am 23. September statt und wird von dem Komiker Jimmy Kimmel moderiert.

