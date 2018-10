Caracas (dpa) - Zweieinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl in Venezuela liegt der linke Amtsinhaber Hugo Chávez in Umfragen vor seinem oppositionellen Herausforderer Henrique Capriles Radonski.

Der Vorsprung beträgt derzeit 17 Prozentpunkte, wie am Mittwoch das venezolanische Meinungsforschungsunternehmen Hinterlaces in Caracas mitteilte. Danach könnte der seit über 13 Jahren regierende Chávez mit 47 Prozent der Stimmen rechnen. Das sind fünf Punkte weniger als im Juni. Capriles käme auf 30 Prozent (Juni: 31 Prozent). Die Zahl der Unentschlossenen nahm zu. Für die Umfrage wurden 1500 Personen befragt. Chávez will am 7. Oktober seine zweite Wiederwahl schaffen.

Mitteilung Hinterlaces