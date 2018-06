Buenos Aires (AFP) Unter Folterverdacht sind in Argentinien fünf Polizisten festgenommen worden. Sie wurden nach Angaben von Sicherheitsminister Eduardo Sylvester am Donnerstagabend (Ortszeit) in der nordargentinischen Stadt Salta festgenommen. Zuvor hatten die beiden Zeitungen "Clarín" und "La Nación" ein Video auf ihren Internetseiten veröffentlicht, das zeigt, wie zwei nur mit Unterhosen bekleidete und gefesselte Gefangene von mehreren Polizisten bei einem Verhör in einem Hof misshandelt werden.

