Stepanakert (AFP) Bei der Wahl in Berg-Karabach ist Amtsinhaber Bako Sahakjan an der Spitze der international nicht anerkannten Kaukasus-Enklave bestätigt worden. Wie die Wahlkommission am Freitag in Stepanakert mitteilte, landete Sahakjan bei dem Urnengang am Vortag mit 66,7 Prozent der Stimmen deutlich vor dem pensionierten General Witali Balassanjan, der 32,5 Prozent erhielt.

