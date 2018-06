Frankfurt/Main (dpa) - Nach fünf Gewinntagen in Folge hat der Dax am Freitag leicht nachgegeben. In den ersten Minuten sank der Leitindex um 0,26 Prozent auf 6740 Punkte. Das Börsenbarometer war im jüngsten Aufschwung um gut 5 Prozent angesprungen.

Für den MDax ging es am Freitagvormittag um minimale 0,01 Prozent auf 10 901 Punkte nach unten und der TecDax verlor 0,41 Prozent auf 772 Punkte. Die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen dürfte vor dem Wochenende vor allem bei kurzfristig orientierten Marktteilnehmern deutlich gestiegen sein, meinte Analyst Werner Bader von der Landesbank Baden-Württemberg. Schließlich sei die Situation nach wie vor labil, und die gute Stimmung könne schnell wieder kippen.