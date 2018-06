Frankfurt/Main (dpa) - Nach fünf Gewinntagen in Folge hat der Dax am Freitag deutlich nachgegeben.

Der deutsche Leitindex sank um 1,12 Prozent auf 6683 Punkte. Der Dax war allerdings im jüngsten Aufschwung noch um zwischenzeitlich gut 5 Prozent angesprungen. Für den MDax ging es am Freitag um 0,54 Prozent auf 10 843 Punkte nach unten. Der TecDax verlor 0,89 Prozent auf 769 Punkte.

Marktanalyst Jochen Intelmann von der Hamburger Sparkasse sprach von einem Rücksetzer nach einer sehr guten Woche für den Dax. Auslöser für die Kursrückgänge im Leitindex war Händlern zufolge eine erneute Zuspitzung der Lage an den Anleihemärkten Spaniens und Italiens. So stieg der Risikoaufschlag für spanische Staatsanleihen zu deutschen Papieren mit zehnjähriger Laufzeit auf einen neuen Rekordwert.

Nach einem Analystenkommentar fielen die Papiere von RWE am Dax-Ende um 4,75 Prozent auf 32,275 Euro. Die Schweizer Bank UBS hatte eine Verkaufsempfehlung für die Titel des Versorgers ausgesprochen. Der Experte Patrick Hummel erwartet bei dem Unternehmen bis 2020 kein Gewinnwachstum. Im Sog dessen sanken die Titel von Eon um 3,80 Prozent.

Ebenfalls deutliche Verluste verbuchten die Anteilsscheine der Deutschen Telekom, die 3,23 Prozent einbüßten. Europaweit litten die Branchenwerte unter enttäuschenden Quartalszahlen des weltgrößten Mobilfunkkonzerns Vodafone, sagten Börsianer.

Im TecDax gehörten Solarworld mit plus 9,11 Prozent und SMA Solar mit einem Zuwachs von 13,86 Prozent zu den Spitzenwerten. Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) will ein Antidumpingverfahren gegen China wegen der Unterstützung für Solarfirmen prüfen. Altmaier wecke Hoffnungen auf vergleichbare Unterstützung heimischer Unternehmen wie in den USA, sagte ein Börsianer. Das stütze die Stimmung in einer Branche, die nach jedem Strohhalm greife.

Am Rentenmarkt lag die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere unverändert bei 0,98 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 135,35 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,45 Prozent auf 145,74 Punkte. Der Kurs des Euro sank. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2200 (Donnerstag: 1,2287) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8197 (0,8139) Euro.